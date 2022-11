Belgio, Witsel: “Lukaku? Ho vissuto la stessa situazione all’Europeo, sono sicuro che…”

"Sarebbe meglio per noi se Lukaku giocasse la prima partita, ma non so quando tornerà a disposizione. È molto importante, ma la cosa più importante è capire come lui si sente. Ha bisogno di ascoltare il suo corpo, ho vissuto la stessa situazione all'Europeo perché venivo da un infortunio. Ma sono sicuro che presto riavremo Lukaku"