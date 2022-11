Belgio, Lukaku ieri non si è allenato: salta le prime due partite del girone

Non arrivano notizie troppo confortanti dal ritiro del Belgio in Qatar sulle condizioni di Romelu Lukaku: anche ieri Big Rom non si è allenato

Secondo quanto riferito da una fonte dello staff di Martinez all'agenzia AFP, infatti, l'attaccante nerazzurro anche ieri non si è allenato con il resto del gruppo e salterà certamente le prime due partite del Gruppo F contro Canada e Marocco. Roberto Martinez, ct del Belgio, spera di recuperarlo almeno per la terza partita del girone, quella fondamentale contro la Croazia del compagno di squadra all'Inter Marcelo Brozovic. Una rincorsa che fatica ad arrivare alla fine, Lukaku al lavoro per tornare il prima possibile. Per il Belgio, e per l'Inter.