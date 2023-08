Agnese Bonfantini è una nuova calciatrice dell'Inter. L'attaccante classe '99 si è presentata così ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice, cercherò di dare tutto me stessa per ricambiare questa fiducia che mi è stata data. Obiettivi? Sotto l'aspetto di gruppo, vorrei cercare di vincere un trofeo; a livello personale, vorrei solo far divertire la gente con il mio calcio e cercare di fare bene".