Inter Women, Santi: “Vogliamo continuare a crescere e a fare sempre meglio”

Una nuova stagione da preparare e da affrontare al massimo. Irene Santi ha raccontato a Inter TV i primi giorni di allenamenti in vista del via degli impegni ufficiali: "C'è entusiasmo per questo nuovo inizio, siamo felici di ricominciare e siamo concentrate per arrivare al meglio all'inizio della stagione. Abbiamo tanta voglia di lavorare, vogliamo continuare a crescere insieme e puntare a fare sempre meglio.