Inter Women, Sorbi: “Soddisfatto dei progressi delle ragazze. Marinelli…”

Le parole del tecnico della formazione femminile nerazzurra: "Abbiamo giocatrici giovani che hanno dimostrato di meritarsi la Serie A"

"Le difficoltà nascono soprattutto dalla pandemia: le ragazze infatti sono state ferme per tantissimo tempo, potendosi allenare solo in casa, così come è successo a tutte le calciatrici del campionato di Serie A. La ripresa è stata graduale e per riabituarsi a certi ritmi abbiamo avuto bisogno di tempo. A questo, si sono aggiunte defezioni importanti da inizio stagione. [...] Parto da questo, non per trovare scusanti ma perché credo sia necessario guardare i numeri. Detto questo, nonostante le difficoltà, abbiamo giocatrici giovani che hanno dimostrato di meritarsi di giocare in Serie A e adesso stanno acquisendo tutti quei parametri e le qualità necessarie per poter rimanere nella massima serie”.