Wosz: “Mi piace guardare il derby tra Milan e Inter: il livello dei rossoneri…”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Darius Wosz, ex calciatore tedesco, ha parlato così del livello della Serie A: “A me piace guardare partite di Premier League, Liga, Serie A e Bundesliga. Soprattutto i derby tra Milan e Inter e quello di Roma mi piacciono molto. Credo che il livello dei rossoneri sia ancora alto ma non è più come prima quando vi militavano grandi campioni. Quei tempi purtroppo sono finiti.”