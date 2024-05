In tre anni due promozioni. Il Wrexham AFC è una squadra di origine gallese che arriva dalla quarta serie inglese e l'anno prossimo giocherà nella terza, in League One. I proprietari di questa società arrivano da Hollywood. Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono due attori che hanno acquisito il club nel 2021 e lo hanno portato dalla quinta divisione alla terza.

I due proprietari hanno assunto ora una vecchia conoscenza dell'Inter. Si tratta dell'ex dirigente nerazzurro Michael Williamson. Era arrivato al club milanese nel 2014, con Thohir, ma era rimasto fino al 2018. Ha ricoperto il ruolo di CFO, di Corporate Director come braccio destro del presidente, come Chief Strategy Officer e membro del cda di "San Siro Stadium - M-I Stadio Srl". Ha lavorato per il DC United, la squadra indonesiana di Thorir, e ha poi fatto esperienza anche in MLS. Da oggi è il nuovo amministratore delegato del Wrexham che non ha nessuna intenzione di interrompere la sua rincorsa alle categorie più importanti del campionato inglese.