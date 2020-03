Mercato Inter, Wright: “Aubameyang merita di meglio dell’Arsenal. E’ uno che…”

Intervistato da Premier League Productions, Ian Wright, ex attaccante e leggenda dell’Arsenal, ha parlato in maniera molto onesta del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, accostato più volte all’Inter in queste ultime settimane:

“Se riuscissimo a immaginarlo in una squadra migliore, penso che vincerebbe la Premier League e arriverebbe in finali di Champions League. E penso sia una cosa che meriti. Non è uno che in mezzo al campo si fa sentire con le urla, ma guadagna la leadership del gruppo grazie ai gol che segna. Se togliessimo i suoi gol all’Arsenal, i Gunners sarebbero in un mucchio di guai. Stiamo parlando di un giocatore che tiene ritmi realizzativi di livello mondiale. Il prossimo sarà l’ultimo grande contratto della carriera. Spero solo che l’amore che ha per il club e che i tifosi hanno per lui sia abbastanza, ma non vorrei essere nella sua posizione perché sarà dura per lui scegliere“.

(Fonte: Daily Mail)