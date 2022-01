Xavi: “Dembelé? Situazione difficile. O rinnova, o si trova una via d’uscita ora”

In conferenza stampa l'allenatore ha parlato della complessa situazione contrattuale dell'attaccante

Prima di affrontare l'Athletic Bilbao, Xavi Hernández ha parlato della situazione di Ousmane Dembélé. Il tecnico del Barça è stato molto chiaro nei confronti del giocatore: "Quello che posso dire è che siamo in una situazione complessa e difficile. Il club ha deciso che se non rinnova, dobbiamo prendere una decisione con lui. Non è facile, ma Mateu Alemany è in trattativa da cinque mesi con il suo agente e non possiamo più aspettare. O rinnova, o si cerca una via d'uscita adesso".