Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Almeria, Xavi è tornato a parlare di Vitor Roque. Il giovane attaccante potrebbe lasciare il Barcellona in estate e tra le squadre interessate c'è anche l'Inter. "L'intenzione non era che Vitor arrivasse a dicembre. L'opzione si è aperta con l'infortunio di Gavi. Per la sua formazione credevamo che fosse la soluzione migliore e quindi abbiamo avuto la possibilità di ingaggiarlo prima e per fargli vedere com'era il club".