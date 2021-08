Cile, Yáñez: “Lasarte deve dimenticare Sanchez. Non è più il giocatore che…”

L'ex giocatore cileno commenta la situazione dell'attaccante nerazzurro

L'ex giocatore cileno, Patricio Yáñez, ha analizzato la situazione dell'attaccante dell'Inter: "Martín Lasarte deve dimenticare Alexis. Si sta riprendendo, ma non è più il giocatore di 25 anni che riesce a riprendersi dopo tanto tempo e lo fa bene. I giocatori devono essere al 100%. Non sono più i tempi in cui il giocatore decide se vuole giocare. L'allenatore deve avere il meglio per fare bene in queste tre partite. Se non faremo bene, potremo dire addio al Mondiale in Qatar", ha chiuso Yáñez.