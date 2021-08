CdS – Sanchez preoccupa, Inzaghi cambia preferenze: tre nomi per sostituirlo

Sono cambiate le prospettive del tecnico nerazzurro alla luce dei problemi fisici dell'attaccante cileno

Le condizioni di Alexis Sanchez tengono in apprensione l'Inter. Al punto da spingere i nerazzurri a cambiare strategia sul mercato in entrata, come spiega il Corriere dello Sport di oggi: "Che garanzie può dare un giocatore che continua a essere soggetto a guai fisici? Se lo chiede in prima battuta Simone Inzaghi, chiaramente preoccupato. Non a caso, inizialmente aveva pensato a Duvan Zapata in aggiunta a Edin Dzeko, con Lautaro da schierare al fianco di uno dei due. La mancanza di certezze su Sanchez, però, ha fatto cambiare la prospettiva. Tanto che ora la preferenza del tecnico nerazzurro si è spostata su Correa, che conosce bene per averlo avuto alla Lazio, che è una seconda punta di ruolo e che garantisce la capacità di saltare l’uomo".

Non sarà facile comunque strappare l'argentino alla Lazio: "Il problema è che tra la valutazione di Claudio Lotito, 40 milioni bonus compresi, e quella dell’Inter, una trentina, c’è una distanza consistente. La speranza nerazzurra è che, dovendo cedere, avvicinandosi la fine del mercato, il numero uno della Lazio abbassi le sue pretese, rendendo possibile un punto d’incontro. In ogni caso, in viale Liberazione riflettono sulle alternative. E, in questo senso, è spuntato il nome di Marcus Thuram, in grado di agire come esterno, ma anche da attaccante puro. Ha fisico, tecnica e pure velocità per dare profondità alla manovra, ma costa almeno 30 milioni. Tutto da capire se il Borussia Moenchengladbach concederà margini per uno sconto. È stato proposto da Mino Raiola, in occasione della trattativa per Dumfries. Nel caso, toccherà a lui trovare l’incastro giusto. Sullo sfondo, peraltro, resta il solito Lorenzo Insigne, per cui, al Napoli, l’Inter aveva provato proprio a offrire Sanchez".