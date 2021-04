Mercato, Yaya Touré rivela: “Sono stato vicino ad andare anche all’Inter”

Le parole dell'ivoriano al Daily Mail: "l Barcellona ero circondato di giocatori fantastici e la gente pensava fosse facile per me giocare con loro"

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del Daily Mail, Yaya Toure, ex centrocampista del Manchester City, ha svelato un retroscena di mercato dei tempi del club inglese: "Sono stato vicino ad andare al Chelsea, ma anche all'Inter e alla Juventus. Al Chelsea sarebbe stato facile perché già avevano una storia da grande club: e c'era pure Drogba. Io stavo pensando di andare in un club nel quale potessi mettermi in mostra. Al Barcellona ero circondato di giocatori fantastici e la gente pensava fosse facile per me giocare con loro. Una volta andato al City, la gente ha capito quanto fossi bravo".