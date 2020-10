VIDEO / Inter, Young contro il bullismo: “La gentilezza è lo strumento più efficace”

Un messaggio per sensibilizzare i più giovani sul tema del bullismo. Il calciatore inglese Ashley Young è il protagonista del video pubblicato dall’Inter sui canali social, in collaborazione con Youtube e Google, per la nuova campagna per combattere questo fenomeno: “Ciao ragazzi sono Ashley Young e gioco nell’Inter. Approfitto di questo spazio su Youtube Kids perché vorrei parlarvi di un tema molto importante: la gentilezza. In famiglia, a scuola, con i vostri amici, nel mondo reale e nel mondo online, è importante cercare di essere gentili nei confronti di tutte le altre persone. Purtroppo alcune di loro sono vittime di bullismo e questo succede anche nel mondo del calcio e dello sport di cui io faccio parte. La gentilezza è contagiosa ed è lo strumento più efficace per combattere il bullismo. Mi raccomando ragazzi, siate sempre gentili. Un saluto dal vostro Ashley“.