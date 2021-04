Inter, Young: “Dobbiamo stare compatti e concentrati per chiuderla nel secondo tempo”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ashley Young ha analizzato così quanto accaduto nei primi 45 minuti di San Siro

Al termine del primo tempo di Inter-Sassuolo , i nerazzurri conducono per 1-0 grazie alla rete di Romelu Lukaku. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ashley Young ha analizzato così quanto accaduto nei primi 45 minuti di San Siro:

"Dobbiamo stare concentrati e compatti per affrontare al meglio la partita. Dobbiamo lavorare meglio in transizione per provare a chiudere la partita nel secondo tempo".