Dopo Romelu Lukaku, anche Ashley Young ha da ridire con i produttori di Fifa 21. Anche l’esterno inglese ha infatti mosso una protesta nei confronti di EA Sports per i valori attribuitigli all’interno del gioco. Come scritto sul suo profilo Twitter, infatti, l’ex United non è per nulla d’accordo con il valore di velocità che gli hanno assegnato: “Io posso anche essere d’accordo, ma non posso accettare 69 di velocità, dai Fifa…”.