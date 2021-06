Young: “Quando ho saputo dell’Interesse dell’Aston Villa, ho detto al mio agente…”

Il giocatore ha affidato al sito del club inglese le prime dichiarazioni dopo il suo ritorno all'Aston Villa

Ashley Young ha firmato un contratto di un anno con l'Aston Villa, dopo 18 mesi all'Inter, dove ha vinto uno scudetto. Il giocatore ha affidato al sito del club inglese le prime dichiarazioni: "È fantastico essere tornato, sembra che non me ne sia mai andato".

"Quando ho sentito dell'interesse dell'Aston Villa, ho detto al mio agente 'chiudi l'affare, fai qualunque cosa purché chiuda l'accordo'. Penso che qualcuno abbia detto su di me che 'sta arrivando alla fine della sua carriera', 'non ha più quella fame', 'sta solo andando lì per un canto del cigno'... Non è così, ho ancora quella mentalità vincente, quell'atteggiamento da vincente, quella voglia di vincere".