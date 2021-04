Young: “La prossima sfida? Vincere un trofeo con l’Inter, società incredibile”

Le parole dell'inglese a Inter TV: "La sfida più grande? L'ho affrontata a sedici anni quando al mio primo club mi sono ritrovato senza contratto"

Marco Astori

E' Ashley Young il nuovo protagonista del format 3, 2, 1 di Inter Tv. L'inglese ha parlato dei sui interessi tra musica, serie tv e film: "La musica è una delle cose più importanti per me, la ascolto ogni giorno: ascolto tutti i tipi di musica ogni giorno, è importantissima. Non riuscirei a dire il genere preferito, ne ho così tanti: non riesco a sceglierne solo uno. Nessuno tra di noi mette musica migliore di me: ci sarà qualcuno che avrà da dire, ci sono vari gusti tra di noi e c'è qualcuno che dirà di essere lui il migliore, ma vinco io. E' carino sentire il mio nome in una canzone, ma non parlano di me: è carino però ascoltare una canzone e sentire il tuo nome. Chi ha più gusto musicale? Se dovessi scegliere uno dei miei compagni direi Lukaku. Una canzone che mi ricorda gli inizi nel calcio? No, direi che non c'è una canzone che mi fa pensare a quello.

All of me? E' una canzone fantastica, significa molto per me e il mio modo di vivere. La dedico a mia moglie. March Madness? E' sulla mia playlist prima di giocare le partite. Mi fa pensare al mio fratellino, è nato a marzo. La musica mi dà energia: sono vecchio stampo, ho sempre il lettore MP3 e non uso il cellulare. Ho sempre le cuffie con me e la ascolto prima di giocare, mi carica e mi prepara.

La sfida più grande? L'ho affrontata a sedici anni quando al mio primo club mi sono ritrovato senza contratto: poi mi hanno offerto un contratto part-time e permesso di allenarmi con loro. Mi ha fatto bene quell'esperienza per il prosieguo della mia carriera. La delusione provata mi ha dato la spinta per fare meglio e non mi sono più fermato. La prossima? Vincere un trofeo con questa società incredibile.

La televisione

Le serie tv? Non so come descrivere, ogni serie nuova bella la guardo. Non importa il genere, sguardo di tutto: se qualcuno la consiglia, la guardo. Un personaggio? Mi rivedo in Idris Elba. Guardo le puntate anche in italiano, ma sempre con i sottotitoli in inglese. Al ritorno dalle trasferte? Dipende quali ci sono e quali mi va di vedere.

Un film in cui vorrei essere protagonista? Qualsiasi di Denzel Washington. Se non fossi stato calciatore? Forse avrei giocato a tennis. Il mio sogno da bambino? Diventare calciatore protagonista. Chi vorrei essere se non fossi Ashley Young? Barack Obama", ha concluso.