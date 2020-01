L’Inter avrebbe individuato l’esterno per Conte. Si tratta di Ashley Young del Manchester United; col giocatore il club nerazzurro avrebbe già trovato l’accordo fino al 2021, c’è da trattare coi Red Devils. Young è un pupillo di Conte che già lo voleva ai tempi del Chelsea nel 2017. Solskjaer, dopo la sconfitta col Manchester City, non ha voluto parlare della sua partenza, ma oggi Young non era tra i convocati per la gara di Carabacao Cup ed è finito in tribuna.