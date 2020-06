Moviola Napoli-Inter, GdS: “Young caso limite. Sul gol di Eriksen, abbraccio fuorilegge di…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la moviola di Napoli-Inter, match terminato 1-1, risultato che ha permesso al Napoli di approdare in finale di Coppa Italia. Uno dei momenti più chiacchierati del match, dal punto di vista arbitrale, è stato il fallo di Young (già ammonito) su Politano:

“Caso limite, (Rocchi, ndr) valuta che entrambi andassero sul pallone e dopo qualche esitazione decide di graziarlo dell’espulsione per il secondo giallo, assegnando solo una punizione. Ci può stare, ma poi stona quattro minuti dopo il giallo, fuori scala se comparato con il caso in questione, a De Vrij falloso su Mertens. Una gestione affannata quella di Rocchi, non al pieno della forma e infastidito da un problema muscolare prima del 45’”.

NON BRACCIO DI DE VRIJ – “Al 56’ il Napoli sullo sviluppo di un calcio d’angolo protesta per un tocco di mano di De Vrij in area, il silent check col Var Valeri indica che il tocco è con la coscia anche se le immagini sembrano indicare un impatto lieve con un braccio congruo rispetto alla dinamica dell’azione da parte dell’interista. Rocchi, non ravvisando dubbi dal collega, non è andato al monitor, ma probabilmente la sua decisione non sarebbe cambiata rivedendolo e non avrebbe assegnato rigore”.

GOL DI ERIKSEN – “Capitolo regole Covid: sul gol dell’1-0 abbraccio “fuorilegge” a Eriksen di un esuberante Barella. Fronte sputi, un po’ di attenzione. Vero Mertens?”, il commento della Rosea.