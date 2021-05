Mercato, Sky Sport UK: “Young non rinnova con l’Inter: tratta col Watford”

Secondo l'emittente, l'esterno avrebbe detto no al rinnovo con il club nerazzurro: è pronto al ritorno in Inghilterra

Sarà Ashley Young uno dei nomi che lascerà l'Inter il prossimo 30 di giugno. Il calciatore inglese è infatti in scadenza con il club nerazzurro e, secondo quanto riporta Sky Sport UK, avrebbe detto no alla proposta di rinnovo perché pronto a ritornare in Inghilterra. L'ex United avrebbe infatti cominciato i dialoghi con il Watford, col quale sta discutendo un contratto annuale: al momento le parti stanno cercando l'intesa a livello di condizioni personali.