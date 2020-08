Rivelato l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di Youth League. Ad affrontare i nerazzurri sarà il Real Madrid, che ha eliminato la Juventus con il risultato di 3-1. Apre le danze per i bianconeri Tongya, il cui gol è però raggiunto subito da Arribas e Dotor per le Merengues. Chiude tutto Latasa, che sigla il 3-1 definitivo. Appuntamento mercoledì 19 per Inter-Real Madrid.