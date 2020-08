LIVE Youth League, Inter-Rennes 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

L’Inter di Armando Madonna è pronta per fare il proprio ritorno in campo: la Primavera nerazzurra affronta a Nyon i pari età del Rennes, gara valevole per gli ottavi di finale di Youth League. Tantissime le defezioni per il tecnico interista, che deve fare a meno di Stankovic, Pirola, Agoume, Gianelli, Burgio ed Esposito, tutti rimasti a disposizione di Antonio Conte, oltre a Vergani (lasciato a casa per scelta tecnica e destinato a cambiare aria), a Mulattieri (fuori dalla lista europea) e all’infortunato di lungo corso Colombini: squadra in campo con il consueto 3-5-2, in avanti spazio alla coppia Satriano-Fonseca. Calcio di inizio alle ore 15.

Formazioni ufficiali:

INTER: 1 Pozzer; 13 Moretti, 2 Kinkoue, 14 Ntube; 7 Persyn, 10 Schirò, 5 Squizzato, 8 Attys, 18 Vezzoni; 11 Fonseca, 9 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 3 Dimarco, 6 Cortinovis, 10 Oristanio, 15 Boscolo Chio, 16 Casadei, 19 Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna.

RENNES: 1 Damergy; 2 Doue, 3 Banzuzi, 4 Assignon, 5 Doucoure, 6 Francoise, 7 Da Cunha, 8 Ugochukwu, 9 Rivollier, 10 Rutter, 11 Tchaouna.

A disposizione: 12 Eyoum, 13 Diouf, 14 Waflart, 15 Kadile Junior, 16 Hesry, 17 Abline, 18 Tel.

Allenatore: Romain Ferrier.

Arbitro: Silva Pinheiro.

Assistenti Ferreira e Pererira.