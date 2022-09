Youth League – Inter, i convocati per il match contro il Viktoria Plzen

Seconda giornata del girone C di Youth League per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco, affrontano in trasferta i pari età del Viktoria Plzen. Tre le novità nei 20 convocati: fuori Perin, Biral e Sarr, dentro Pelamatti, Guercio e Bonavita.