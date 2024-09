Youth League, Inter-Stella Rossa in diretta: dove vederla in tv e streaming

Dopo il successo per 4-2 nell'esordio in casa del City, la Primavera nerazzurra sarà impegnata nella sfida contro la formazione serba

Prosegue il percorso europeo della Primavera di Andrea Zanchetta: dopo il successo per 4-2 all'esordio in casa del Manchester City, i nerazzurri scenderanno in campo per il secondo match di UEFA Youth League, contro la Stella Rossa.