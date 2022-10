Youth League, l’Inter sfida mercoledì il Viktoria Plzen: la designazione arbitrale

Impegno casalingo per i nerazzurri di Chivu, che affrontano la formazione ceca per proseguire nel cammino europeo

L'Inter Primavera, dopo aver trovato la prima vittoria stagionale in campionato, cerca un nuovo risultato positivo in Youth League: i nerazzurri di Chivu affrontano mercoledì pomeriggio il Viktoria Plzen (calcio di inizio alle ore 14 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni), per la quinta giornata del girone C. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro il danese Sandi Putros, coadiuvato dai connazionali René Risum e Deniz Yurdakul, quarto uomo sarà Francesco Meraviglia.