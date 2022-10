Youth League, qualificazione ancora possibile per l’Inter: il punto sul girone C

Si è chiusa la quarta giornata di Youth League: per quanto riguarda il girone C, il Barcellona ha battuto 2-0 l'Inter, mentre Viktoria Plzen e Bayern Monaco hanno pareggiato 3-3. Con questi risultati i catalani, primi con 10 punti, sono praticamente agli ottavi di finale: potrebbero accedere al prossimo turno anche in caso di doppia sconfitta nelle ultime due gare in programma. Le altre tre squadre si giocano il secondo posto, che garantisce lo spareggio con una formazione proveniente dal percorso Campioni.