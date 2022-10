Youth League, Barcellona-Inter 2-0 risultato finale: buona prova nerazzurra, ma non basta

Una rete segnato nei minuti iniziali e un'altra in pieno recupero condannano alla sconfitta i ragazzi di Chivu

Non basta una buonissima prestazione all'Inter per uscire indenne dal match di Youth League contro il Barcellona: i catalani vincono 2-0 e ipotecano di fatto il passaggio del turno. Per i nerazzurri, anche oggi molto più giovani degli avversari (ben 6 i 2006 in campo dall'inizio, solo un 2006 per i blaugrana), rimane l'orgoglio di una prova importante dal punto di vista tecnico e caratteriale, che lascia ben sperare per il futuro. Buone indicazioni per Chivu, che per la prima volta in stagione ha abbandonato la difesa a 4 per schierare un 3-5-2 compatto e propositivo.

Barcellona 2-0 Inter

17:52 - 12 ott Non c'è più tempo: il Barcellona batte 2-0 l'Inter e "vede" la qualificazione al prossimo turno. Ai nerazzurri non basta una buonissima prestazione, ma giochi ancora aperti. 94' 17:50 - 12 ott Gol del Barcellona, ci pensa Unai a mettere il sigillo sul match: azione fotocopia rispetto a pochi istanti prima, il suo destro non lascia scampo a Calligaris. 93' 17:49 - 12 ott Alba si mangia l'occasione per chiudere i conti, il tiro del numero 10 del Barcellona termina alto. 92' 17:48 - 12 ott Ammonito anche Zanotti. 90' 17:48 - 12 ott Concessi 4 minuti di recupero. 90' 17:47 - 12 ott Occasione colossale per l'Inter: ennesimo cross dalla destra di Zanotti, il sinistro al volo di Kamate sfiora il palo. 86' 17:42 - 12 ott Angolo dalla destra per l'Inter, colpo di testa di Grygar che termina alto sopra la traversa. 85' 17:42 - 12 ott Altra bella trama offensiva dell'Inter, la difesa del Barcellona traballa. 82' 17:39 - 12 ott Ultima sostituzione per l'Inter: entra Quieto al posto di Zefi. 79' 17:35 - 12 ott Cambio anche per il Barcellona: entra Unai per Garrido. 79' 17:35 - 12 ott Cambio per l'Inter: fuori Di Maggio, dentro Martini. 77' 17:34 - 12 ott Lancio lungo del Barcellona, Calligaris esce e allontana di piede. 73' 17:37 - 12 ott Quattro sostituzioni anche per il Barcellona: entrano Almeida, Dani Rodriguez, Yamal e Guiu Paz per Fort, Alarcon, Akhomach e Barbera. 70' 17:26 - 12 ott Aumenta il forcing dell'Inter, Zanotti guadagna un altro corner. 67' 17:24 - 12 ott Triplo cambio per l'Inter: escono Esposito, Andersen e Bonavita, entrano Iliev, Kamate e Grygar. 66' 17:24 - 12 ott Occasione per il Barcellona: colpo di testa da distanza ravvicinata di Barbera, Calligaris para a mano aperta. 65' 17:23 - 12 ott Spintoni nell'area di rigore dell'Inter: l'arbitro riporta la calma ammonendo Andersen e Barbera. 63' 17:20 - 12 ott Pelamatti si aggrappa al velocissimo Akhomach, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 58' 17:15 - 12 ott Splendida palla filtrante di Garrido per Barbera che taglia la difesa dell'Inter: ottima la chiusura di Guercio. 56' 17:12 - 12 ott Trattenuta evidente di Di Maggio su Alarcon, ammonizione inevitabile. 55' 17:12 - 12 ott Buon break offensivo di Andersen, che lancia il contropiede dell'Inter: Zefi guadagna un altro calcio d'angolo. 52' 17:08 - 12 ott Fallo di Garrido su Zefi: punizione da posizione molto interessante per l'Inter, cartellino giallo per il capitano del Barcellona. 49' 17:05 - 12 ott Fallo di Fontanarosa su Akhomach, arriva il fischio dell'arbitro: il numero 7 del Barcellona rimane a terra, interviene lo staff medico catalano. 17:01 - 12 ott Comincia la ripresa di Barcellona-Inter: nessun cambio per i due tecnici. 16:47 - 12 ott Finisce senza recupero il primo tempo di Barcellona-Inter: catalani in vantaggio dopo pochi minuti, ma buonissima prestazione dei nerazzurri. 45' 16:46 - 12 ott Che occasione per l'Inter! Imbucata perfetta di Di Maggio per Zefi, il diagonale mancino dell'irlandese è una via di mezzo tra un tiro e un assist e non impensierisce il Barcellona. 42' 16:43 - 12 ott Palla filtrante di Andersen per Zanotti, traversone dalla destra respinto: calcio d'angolo per l'Inter. 40' 16:42 - 12 ott Cross dalla sinistra di Pelamatti troppo su Astralaga, sfuma l'azione dell'Inter. 36' 16:37 - 12 ott Palla in mezzo dalla destra di Akhomach, nessun problema per Calligaris in presa bassa. 33' 16:33 - 12 ott Nuova chance per l'Inter: sinistro velenoso di Pelamatti, difesa del Barcellona in affanno ma riesce a respingere. 30' 16:31 - 12 ott Attacca ancora l'Inter sulla sinistra: Zefi punta Fort, converge sul destro e calcia, Astralaga blocca in due tempi. 27' 16:29 - 12 ott Esposito riceve palla all'interno dell'are di rigore del Barcellona, ma è circondato da 4 avversari e non può concludere. 26' 16:26 - 12 ott Grave errore di Stabile, che si fa soffiare il pallone da Garrido. Fondamentale la chiusura in diagonale di Zanotti. 24' 16:26 - 12 ott Accelerazione sulla sinistra di Zefi, che semina un avversario ma viene fermato al limite dell'area di rigore. 22' 16:23 - 12 ott Torna a farsi vedere in avanti il Barcellona, Fontanarosa intercetta il filtrante di Barbera. 18' 16:21 - 12 ott Ci prova anche Di Maggio, il portiere Astralaga si oppone con i pugni. 16' 16:17 - 12 ott L'Inter c'è! Rapido scambio tra Zefi e Andersen, il diagonale del centrocampista danese viene respinto da Astralaga. 13' 16:15 - 12 ott Reazione dell'Inter: cross inisidioso dalla sinistra di Di Maggio, la difesa del Barcellona si rifugia in calcio d'angolo. 10' 16:14 - 12 ott Akhomach parte a tutta velocità, Pelamatti lo ferma fallosamente evitando un pericoloso contropiede. 7' 16:13 - 12 ott Barcellona in vantaggio: combinazione nello stretto che libera sulla sinistra Alarcon, palla raso terra in mezzo per Barbera che di prima intenzione con il mancino fulmina Calligaris. 5' 16:12 - 12 ott Barcellona subito in controllo del gioco. 2' 16:09 - 12 ott Parte forte il Barcellona, che ottiene il primo calcio d'angolo della partita. 16:09 - 12 ott Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Barcellona. 15:58 16:08 - 12 ott Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Barcellona in classica divisa blaugrana, Inter in maglia biancazzurra da trasferta.

Inizio da incubo per l'Inter, che dopo 7 minuti passa in svantaggio: la firma è del solito Barbera, al settimo gol in 4 partite di Youth League. Lo svantaggio, questa volta, non demoralizza la squadra nerazzurra, che ribatte colpo su colpo e costringe il Barcellona sulla difensiva. Tante le occasioni per Zanotti e compagni, ma la mira non è precisa e la difesa catalana ringrazia. In pieno recupero, nel momento di massimo sforzo interista, arriva la rete di Unai che chiude i conti. Discorso qualificazione ancora aperto per i ragazzi di Chivu, secondi nel girone C a quota 4 punti al pari del Viktoria Plzen.

In attesa del match di questa sera al Camp Nou, Barcellona e Inter si affrontano nel pomeriggio con le rispettive formazioni Under 19 per la quarta giornata del girone C di Youth League. La Primavera nerazzurra, secondo in classifica, è chiamata a riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta per 1-6 della scorsa settimana. Il tecnico Chivu sorprende con un inedito 3-5-2: davanti a Calligaris spazio al terzetto composto da Guercio, Stabile e Fontanarosa. Zanotti e Pelamatti sulle fasce, Bonavita in cabina di regia con Andersen e Di Maggio ai suoi lati. La sorpresa più grande è in attacco: al fianco di Esposito ci sarà l'irlandese Zefi, al debutto assoluto da titolare con la Primavera interista. In panchina si rivede il bulgaro Iliev. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter:

BARCELLONA (4-3-3): 1 Astralaga; 2 Fort, 3 Cantero, 4 Riad, 5 Valle; 8 Garrido (C), 6 Vicens, 10 Alba; 7 Akhomach, 9 Barberá, 11 Alarcón. A disposizione: 13 Kochen, 12 Casas, 14 Almeida, 15 Dani Rodriguez, 16 U. Hernández, 17 Yamal, 18 Guiu Paz. Allenatore: Óscar López

INTER (3-5-2): 1 Calligaris; 5 Guercio, 13 Stabile, 6 Fontanarosa; 2 Zanotti (C), 7 Andersen, 4 Bonavita, 14 Di Maggio, 3 Pelamatti; 9 Esposito, 11 Zefi. A disposizione: 21 Basti, 8 Kamate, 10 Iliev, 16 Martini, 18 Grygar, 19 Di Pentima, 20 Quieto. Allenatore: Cristian Chivu