Dopo Benfica e Ajax, è il Salisburgo la terza semifinalista di Youth League: la formazione austriaca ha eliminato il Lione con un pirotecnico 4-3, e nel prossimo turno affronterà la vincente di Inter-Real Madrid. Francesi in vantaggio con Soumare, ma Okoh riporta il punteggio in parità. Da qui si scatena Adamu, autore di una tripletta, che porta il Salisburgo sul 4-1. Nel finale Da Silva e Wissa provano a rimettere le cose in discussione, ma non c’è più tempo.