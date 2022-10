Youth League, Viktoria Plzen-Bayern Monaco 3-3: la situazione del girone C

Termina 3-3 la sfida di Youth League tra Viktoria Plzen e Bayern Monaco, gara valevole per la quarta giornata del girone C (quello dell'Inter). Padroni di casa in vantaggio al 12' con Kruta, ma Copado e Ibrahimovic (su calcio di rigore) ribaltano il punteggio in favore dei bavaresi. Nella ripresa nuovo sorpasso dei cechi con Vacek e Paluska, prima del definitivo pareggio di Ranos. Un punto a testa che serve a poco in termini di classifica, con Barcellona e Inter che potrebbero approfittarne tra poco.