Christian Zaccardo, ex difensore, ha ammesso che l'Inter di Simone Inzaghi quest'anno in campionato è stata più forte per tutte le altre

Marco Macca Redattore 8 aprile 2024 (modifica il 8 aprile 2024 | 19:46)

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Christian Zaccardo, ex difensore, ha ammesso che l'Inter di Simone Inzaghi quest'anno in campionato è stata più forte per tutte le altre concorrenti: