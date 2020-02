Zaccheroni: “Le ultime prestazioni hanno dimostrato che l’Inter è in calo. Eriksen? Conte…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Alberto Zaccheroni analizza il momento dell’Inter. Questo il commento dell’ex allenatore nerazzurro: “Sta cambiando anche l’Inter. Ha avuto una buona dose di entusiasmo all’inizio di stagione, ma le ultime prestazioni hanno dimostrato un calo anche in questa squadra. L’intervista di domenica sera a Conte, abbiamo visto tutti che era in difficoltà. Ho sempre pensato che le partite le vincano i calciatori di qualità che ci mettono anche la quantità. Non è semplice, a volte ti ritrovi giocatori a fine carriera che a volte possono darti la qualità, ma non la quantità, allora ci metti altri giocatori attorno. Eriksen è un giocatore di qualità, ma Conte conosce bene gli uomini che ha a disposizione e può metterlo nel cuore del suo centrocampo“.

(Tutti Convocati)