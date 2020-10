Zaccheroni: “Inter e Milan, due progetti diversi. Ecco quello che mi convince maggiormente”

Ospite di Sky Sport 24, Alberto Zaccheroni ha parlato di Inter e Milan. In particolare l’allenatore si è focalizzato sul progetto tecnico delle due milanesi: “Il progetto dell’Inter è finalizzato come vuole Conte che vuole vincere subito, quindi mi convince maggiormente. Però per la cultura che ho avuto io nei miei trascorsi di allenatore, mi rivedo più nel progetto del Milan, in un progetto di costruzione. Il Milan parte da una posizione di svantaggio per le note vicende trascorse e quindi deve puntare sui giovani, la disponibilità economica in questo momento non è quella dell’Inter. In prospettiva il progetto del Milan mi piace moltissimo, quello dell’Inter è sull’immediato. L’Inter ha fretta, ha preso un allenatore che sapevamo tutti che è andato lì per vincere immediatamente e gli devi dare gente pronta”.

(Sky Sport)