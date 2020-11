Nel corso della sua intervista ai microfoni di TMW, Alberto Zaccheroni ha parlato anche di Antonio Conte. Questo il pensiero a proposito dell’allenatore nerazzurro: “Deluso no, ci si aspettava magari di più dall’Inter ma Conte ha comunque dimostrato di saper gestire le sue squadre. Non so se ci sono problemi fuori dal campo: manca quella rabbia delle squadre di Conte, non c’è quella giusta tensione nervosa”.