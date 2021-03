Zaccheroni: “Scudetto? Inter, occasione della vita ma il Milan gioca meglio: vincerà…”

L'ex allenatore, ospite sul canale YouTube del giornalista Carlo Pellegatti, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan

Alberto Zaccheroni, ex allenatore, è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, per parlare della lotta scudetto: "Mi sembra più difficile in quanto l'Inter ha una fiducia che è quasi pari a quella che abbiamo avuto noi nel finale di campionato. Con l'Inter di qualche mese fa o del girone d'andata. Ci si poteva sperare, ma ora è molto complicato. Sta giocando in fiducia. Ora giocano tutti bene, prima c'era sempre qualcuno che non entrava in partita e la squadra giocava in 8/9: ora giocano in 11 indipendentemente dagli interpreti.