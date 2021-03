Pellegatti: “Kessie-Bennacer miglior coppia d’Europa. Inter prima solo perché…”

al proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta la vittoria del Milan sul campo della Fiorentina e parla della corsa scudetto

Sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti commenta la vittoria del Milan sul campo della Fiorentina. Il giornalista ha voluto sottolineare il ritorno di Benaccer per il centrocampo dei rossoneri: "Benaccer e Kessie formano la migliore coppia di centrocampisti oggi in Europa. Esagero, ridono, non mi interessa. Questa è la mia convinzione".

"Quando l'Inter ha attaccato duramente il primo posto, il Milan non aveva i mezzi per fermare questo assalto perché depauperato dei suoi grandi giocatori. Il Milan non è inferiore a nessuno perché ha il gioco. Nove punti dall'Inter sono un abisso in questo momento. L'importante è che quando l'Inter si volta vede questi due fari rossoneri lontani, ma alle sue spalle".