Zaccheroni: “Lautaro? È questione di fiducia. Ora è indispensabile, deve sentirsi fondamentale”

Intervenuto a Sky Sport, l’ex tecnico di Inter e Milan Alberto Zaccheroni ha parlato del momento non molto positivo di Lautaro che ora dovrà sobbarcarsi il peso dell’attacco nerazzurro, vista l’assenza di Lukaku:

“Sono fasi che gli attaccanti attraversano, ma per Lautaro penso sia una questione di fiducia. Non so il suo sfogo a chi fosse rivolta, ha un po’ di mal di pancia. Era un titolare inamovibile, poi si è trovato a giocare e non giocare. È un giocatore indispensabile in questo momento, Conte deve fargli sentire la fiducia, il ragazzo deve sentirsi indispensabile”.