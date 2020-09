Zaccheroni: “Al 90% lo scudetto andrà ancora alla Juve. L’Inter si sta consolidando ma…”

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Inter, Milan e Juventus, ha parlato così della lotta scudetto: «Al 90% lo scudetto andrà ancora alla Juve. È vero, l’Inter si sta consolidando, ha preso giocatori pronti, ma i bianconeri hanno maggiore qualità e tecnica. La priorità della Juve deve essere l’Europa. La scelta di Sarri e quella successiva di Pirlo vanno proprio in questa direzione. Chi vince la Champions propone un calcio nuovo, un calcio tecnico ma anche molto aggressivo. Ecco, la Juve sta provando a percorrere questa strada, anche per rispondere alle critiche sul suo gioco».