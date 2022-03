Zaccheroni: “Scudetto? La più forte resta l’Inter. E attenzione alla Juve”

Le parole dell'ex allenatore: "Il Milan a livello di rosa se la gioca con le altre, anche se la più forte a livello di organico per me resta l’Inter"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Alberto Zaccheroni, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Siamo nel girone di ritorno, la squadra è lì, le concorrenti stentano, come il Milan. Adesso nessuno è particolarmente brillante, sarebbe un errore non alzare l’asticella».

Secondo Pioli però nessun addetto ai lavori accredita la vittoria finale al Diavolo.

«Io ci credevo anche lo scorso anno. Il Milan gode di un’armonia interna che non si trova in tutte le altre squadre. Non mostra mai segnali di nervosismo, gestisce le sue cose in silenzio. Un aspetto che ritrovo anche nel Napoli».

Insomma, una strenua lotta per aggiudicarsi il campionato.

«Il Milan a livello di rosa se la gioca con le altre, è quella che gioca meglio, anche se la più forte a livello di organico per me resta l’Inter. E a me poi non dispiace nemmeno la Juventus. Le rivali dei bianconeri hanno commesso un errore a rimettere in corsa la squadra di Allegri, attenzione! La Juve tiene un profilo basso come quando vinceva. Tutte e tre le squadre battistrada hanno avuto un calo. Sarà un girone di ritorno da godere, vedremo delle belle prestazioni, la qualità c’è. E tutto potrà risolversi in pochissimi punti».