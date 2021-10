Zaccheroni: “Scudetto? Se la giocano Inter, Napoli e Milan. I rossoneri…”

Saranno Inter, Napoli e Milan a giocarsi la vittoria dello scudetto. Ne è convinto Alberto Zaccheroni, che parla così alla Gazzetta

"Il Milan è la mina vagante che può dare fastidio a tutti in campionato. Presto per dare una griglia di favoriti, ma il Milan può ancora contare sul lavoro di Maldini, uno che non regala niente a nessuno e sta attento ai minimi dettagli, e su quello di Pioli che ha fatto un capolavoro: aveva un piano A, ha dato ai suoi giocatori un piano B. Di solito nel successo non si cambia, lui lo ha fatto ed è stato un salto di qualità. Era un bravo tecnico, ora di più: ha coinvolto tutti nel progetto e si vede, il Milan gioca sempre in 11 anzi in 14. Rivali? L’Inter che si vuole confermare e il Napoli con la variante Spalletti. Ma il Milan viaggia con entusiasmo".