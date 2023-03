Zaffaroni: “Vittoria Spezia con l’Inter? Non saremo condizionati dal risultato”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, ha parlato così del possibile condizionamento legato alla vittoria dello Spezia sull'Inter: "Non dobbiamo essere condizionati dai risultati degli altri: dovremo fare una partita di intensità, carattere e forza, consapevoli di affrontare un avversario di valore. Dobbiamo pensare a noi, cercando di fare risultati attraverso le prestazioni e andando avanti per la nostra strada".