Zaffaroni: “Abbiamo approcciato bene la gara, ma l’Inter è in un grande momento”

Al termine di Verona-Inter, Marco Zaffaroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara. Queste le parole del tecnico: "La forza dell'Inter non ci sono discussioni, sono in un grande momento. Sicuramente abbiamo approcciato bene la gara, Calhanoglu ha trovato una giocata incredibile e il terzo gol è un'altra ingenuità che contro queste squadre non ti puoi permettere".