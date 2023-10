Zalewski si difende: “Scommesse, nessun coinvolgimento. Agirà per vie legali”

Ed è pronto a dare battaglia per via legali. Lo hanno confermato i suoi avvocati, Paolo Rodella e Federico Olivo: "Zalewski esclude qualsivoglia, seppur minimo, coinvolgimento. Ci ha conferito mandato per agire in ogni sede nei confronti di tutti coloro che hanno leso il suo nome, la sua immagine e reputazione", hanno dichiarato in una nota. Il calciatore sembra pronto a querelare e il club giallorosso in serata ha diffuso un comunicato nel quale si schiera dalla sua parte e dalla parte di El Shaarawy. I loro nomi non sono mai spuntati, finora, nell'inchiesta della Procura di Torino che ha poi passato i suoi incartamenti alla Procura della FIGC.