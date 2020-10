Zambrotta: “Conte e Ibra si somigliano. Inter, il Milan ha ridotto il gap. Su Hakimi…”

Gianluca Zambrotta, ex difensore della Nazionale Italiana e di Milan, Juventus e Barcellona – tra le altre -, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell’Inter e del ‘Derby della Madonnina‘, in programma sabato prossimo 17 ottobre alle 18:00 a San Siro: “Hakimi? Parliamo di un giocatore che ha fatto bene in Bundesliga e che in Italia ha iniziato con due assist e un gol. Sia lui che Hernandez interpretano al meglio il ruolo dell’esterno moderno, sarà una bella sfida“.

Poi sulla stracittadina: “Premesso che un derby a porte chiuse rattrista chiunque ami il calcio, penso che per il Milan possa essere un vantaggio: con l’Inter in casa, il pubblico sarebbe stato soprattutto nerazzurro. E se Ibra con i fischi si carica, per tanti altri compagni più giovani di lui sarebbe stato diverso. L’Inter ha segnato 10 gol in 3 partite, sarà un bel test per la difesa del Milan. Allo stesso

tempo però credo che quest’anno dietro possano concedere qualcosa in più. Peserà di più Conte o Ibra? Sono ruoli diversi, anche se per il modo di vivere partita e allenamenti si somigliano tantissimo. Antonio è impeccabile nella preparazione mentale: le sue squadre non crollano mai. Zlatan ti attacca addosso la sua voglia di vincere: a 39 anni è lo stesso di quando giocavamo insieme“.

Interrogato sul rendimento in questo primi turni, Zambrotta ha detto la sua: “Se il derby arriva troppo presto o sono valori che potremmo ritrovare anche più avanti? Siamo solo all’inizio e tre partite sono poche per trarre giudizi, ma penso che il gap tra le due squadre si sia ridotto. E non dimentichiamoci che il Milan non perde da 19 partite consecutive, in campionato non ha ancora preso gol ed è in grande crescita. Come fa il detto? Chi ben comincia…“.