Alla ripresa della Serie A, l’Inter dovrà affrontare il Milan di Pioli e lo farà senza due titolari in difesa come Skriniar e Bastoni. I due nerazzurri sono stati trovati positivi al coronavirus e dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni saltando il derby. Il tecnico dell’Inter Conte studia già le soluzioni. Due le opzioni per il reparto arretrato: sul centro-destra sia Darmian che D’Ambrosio potrebbero giocare, mentre sul centro sinistra spazio a Kolarov.