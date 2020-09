Zambrotta: “Hakimi all’Inter può fare la differenza, difficile trovarne uno così”

Gianluca Zambrotta è sicuro: Hakimi sarà il giovane straniero rivelazione della Serie A. L’ex esterno di Milan e Juventus, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del nuovo arrivo in casa Inter:

“Come straniero dico Hakimi. La scorsa stagione ha giocato 45 partite con 9 gol e 10 assist, in un torneo importante come la

Bundesliga. Per un terzino e per un ragazzo della sua età sono numeri importanti. Può fare sia il terzino sia l’ala. Se Conte in mezzo giocherà a 5, potrà fare la differenza. Per lui è un campionato nuovo e questa è un’incognita, ma con Antonio sotto l’aspetto del lavoro e della mentalità può migliorare tanto. Fisicamente è pronto e preparato, ha grande personalità. È potente, ha corsa ma anche tecnica, e trovare un terzino che abbini queste qualità non è facile“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)