Zambrotta: “Quello dell’Inter non è un mercato di riparazione, Eriksen colpo azzeccato. E Giroud…”

“L’arrivo di Eriksen? E’ lui che ha scelto l’Inter, è uno stimolo per tutta la Serie A. Adesso le squadre italiane sono viste come non accadeva da tanto, è stato lui il colpo di mercato più azzeccato a gennaio. Giroud? L’arrivo di Lukaku ha coperto un tassello importante di quello che chiedeva Conte, una punta centrale, forte fisicamente, che tiene palla, che fa assist e gol. Un giocatore veramente importante per Conte, se l’Inter deve tornare competitiva, ci deve essere una rosa adeguata. L’Inter non ha fatto un mercato di riparazione ma con innesti importanti”.

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato così del mercato dell’Inter, dell’arrivo di Eriksen e di quello mancato di Giroud.