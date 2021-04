Zambrotta: “Giusto che Conte tenga alta la tensione. Una sola incertezza nell’Inter”

L'ex difensore di Milan e Juventus ha commentato il cammino dell'Inter e l'assenza di Ronaldo nella sfida con l'Atalanta

"È giusto che Conte tenga alta la tensione. L'unica incertezza che c'è nell'Inter ad oggi è il discorso società. Ronaldo ha avuto un problema, non si sentiva al 100% per giocare una partita contro l'Atalanta. Un eventuale infortunio potrebbe essere un problema per l'Europeo. La Juve deve comunque trovare un'alternativa a CR7"