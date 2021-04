CorSera – Inter, la percezione dei tifosi è cambiata intorno a Conte. Quattro mesi fa…

L'Inter insegue la 12esima vittoria consecutiva. Intanto la percezione di buona parte dei tifosi nerazzurri è cambiata intorno al tecnico

L'Inter e Antonio Conte inseguono la 12esima vittoria consecutiva. Stasera i nerazzurri affronteranno il Napoli, una trasferta ostica con la squadra di Gattuso a caccia di punti Champions. In conferenza stampa il tecnico nerazzurro ha cercato di tenere alta la concentrazione nonostante il vantaggio di 11 punti sulla seconda.

"Non basta però a placare il tecnico, battagliero e deciso a schiacciare l’acceleratore. La percezione di buona parte della tifoseria interista è cambiata intorno a Conte. Quattro mesi fa, dopo l’eliminazione in Champions, c’era chi ne chiedeva addirittura l’esonero. Oggi l’Inter, prima con un distacco imponente sulle avversarie, è la prova di quanto costruito dal tecnico, punto di riferimento di un ambiente che ha dovuto fronteggiare situazioni non lineari fuori dal campo", sottolinea il Corriere della Sera.