Gianluca Zambrotta, ex esterno della Nazionale, in un'intervista concessa a TVP Sport ha parlato di Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato all'Inter questa estate a parametro zero dal Napoli: "Penso che Zielinski col tempo potrà rappresentare un rinforzo importante per l'Inter. Ha alle spalle anni di grande gioco al Napoli. Ora è entrato nella migliore squadra del paese.